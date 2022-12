Wahlwiederholung in Berlin: Kleine Parteien fühlen sich benachteiligt Am Montag startet die heiße Phase des Wahlkampfs in Berlin. Die kleinen Parteien fühlen sich nicht in der Lage, diesen zu organisieren und finanzieren. dpa

Ein Wähler wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel in die Wahlurne. dpa/Sebastian Kahnert

Berlin -Zum Start der heißen Phase des Wahlkampfs in Berlin am Montag haben mehrere kleine Parteien wie Mieterpartei und Piraten darauf hingewiesen, dass sie dabei benachteiligt wären. „Wir verfügen nicht über professionelle Strukturen und durchgängige Wahlkampffinanzierung“, teilten sie am Freitag mit. Sie seien auch nicht in der Lage, externe Dienstleister zur Unterstützung zu beauftragen, beispielsweise beim Aufhängen von Wahlplakaten, das am Montag beginnt. „Dadurch ist ein Wahlkampf für Kleinparteien finanziell und personell schwieriger zu stemmen.“