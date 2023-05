Wahlkreisbüro von Ottilie Klein (CDU) in Berlin-Moabit beschmiert

Die Bundestagsabgeordnete Ottilie Klein, die für die CDU im Bundestag sitzt, hat am Montag bekannt gegeben, dass ihr Wahlkreisbüro in Moabit am Wochenende beschmiert wurde. Auf der Fensterfront wurde der Satz hinterlassen: „Verpiss Dich!“ Eine Tür wurde mit dem Satz „Moabit bleibt rot“ beschmiert.

Klein twitterte daraufhin: „‚Verpiss dich‘? Sicher nicht! Heute haben Unbekannte mein Wahlkreisbüro in #Moabit beschmiert. Ein feiger Angriff, der unserer freien Demokratie unwürdig ist. Ich lasse mich nicht einschüchtern und bleibe, wo ich bin.“

