Wahlsieger CDU setzt Sondierungen mit SPD fort

Berlin - Tag zwei der Sondierungsgespräche nach der Wiederholungswahl in Berlin: Der Wahlsieger CDU trifft sich am Montag zum zweiten Mal mit der SPD, um auszuloten, ob es eine Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen und eine gemeinsame Regierung gibt. Mit den Grünen ist das nächste Treffen der CDU für Mittwoch geplant.

Die ersten Sondierungsgespräche der Christdemokraten mit den beiden Parteien gab es am vergangenen Freitag. CDU, SPD und Grüne tauschten sich bei den jeweils mehrstündigen Treffen unter anderem über eine Verwaltungsreform in Berlin, Verkehrsfragen, bezahlbares Wohnen und innere Sicherheit aus. Andere Themen, die unter Umständen strittiger sein könnten, sollen am Montag und Mittwoch beredet werden.

Die CDU strebt eine Zweierkoalition entweder mit der SPD oder mit den Grünen an. Allerdings hat auch die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken eine Mehrheit im neuen Abgeordnetenhaus und könnte ebenfalls eine Regierung bilden.

Bezirkswahlausschuss gibt Ergebnis der Berliner Wahl in Lichtenberg bekannt

Am Montag um 15 Uhr gibt zudem der Wahlausschuss des Bezirks Lichtenberg sein vorläufiges Ergebnis öffentlich bekannt. Dabei könnte sich entscheiden, ob es bei einer Patt-Situation zwischen zwei Kandidaten mit Stimmengleichheit bleibt und deshalb die Mandatsbesetzung ausgelost werden muss. Im Lichtenberger Wahlkreis 3 liegen CDU-Kandidat Dennis Haustein und Linken-Mitbewerberin Claudia Engelmann nach absoluter Zahl der Stimmen gleichauf.

Laut Wahlordnung müsste bei solch einem Gleichstand das Los entscheiden. Die Linke hatte deshalb bereits eine Kontroll-Zählung im gesamten Wahlkreis gefordert. Medienberichten zufolge wurden bei einer Nachzählung jedoch weitere Stimmen für die CDU entdeckt, womit wieder Haustein vorne liegen würde. Ob es dabei bleibt, dürfte sich am Montag zeigen.