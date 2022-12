Die Bürgerämter sind mit den Vorbereitungen für die Wiederholung der Berlin-Wahl beschäftigt. In sieben Bezirken sind sie deshalb geschlossen. In den anderen fünf gibt es weniger Termine.

Wahlwiederholung in Berlin: Acht Bürgerämter bis Februar geschlossen

Das Rathaus in Pankow: Auch hier gibt es bis Februar keine Termine mehr beim Bürgeramt. dpa/Jörg Carstensen

Wegen der Vorbereitung für die neue Abgeordnetenhauswahl in Berlin bleiben 8 von 42 Bürgerämtern bis Februar geschlossen. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine FDP-Anfrage und einem Bericht des Tagesspiegels hervor. Die Schließungen betreffen sieben der zwölf Bezirke. Einige der Ämter haben schon seit vielen Wochen zu.

Viele Termine für Verwaltungsangelegenheiten fallen in den Bezirken Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf und Spandau aus oder wurden auf andere Bürgerämter umgebucht. In Marzahn-Hellersdorf wurden im Bürgeramt Helle Mitte 2237 Termine ersatzlos gestrichen.

Aber auch in den anderen fünf Bezirken werden deutlich weniger Termine angeboten. „In allen Bezirken werden Mitarbeitende der Bürgerämter für das Wahlamt abgeordnet, die dann nicht für die Bedienung der Kunden der Bürgerämter zur Verfügung stehen.“

Der Senat listete sieben geschlossene Bürgerämter auf, laut Tagespiegel ist ein weiteres Amt in Spandau betroffen. Insgesamt werden im Jahr 2022 in ganz Berlin monatlich durchschnittlich 161.000 Termine in Bürgerämtern genutzt.