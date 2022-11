Wahlwiederholung in Berlin: Das müssen Sie wissen

Die Berlin-Wahl muss komplett wiederholt werden, die Bundestagswahl in Berlin vermutlich teilweise. Wann es soweit ist, wer wählen darf, was es kostet – der Überblick.

Bei den Wahlen in Berlin am 26. September 2021 gab es massive Pannen: Die Wahllokale waren teils noch weit nach 18 Uhr geöffnet, Stimmzettel fehlten. Nun steht fest: Die Berliner müssen noch mal wählen. Das Wichtigste dazu im Überblick.

Welche Wahlen müssen in Berlin wiederholt werden?

Insgesamt müssen wohl alle drei Wahlen in Berlin wiederholt werden - die zum Bundestag, die zum Berliner Abgeordnetenhaus und die für die Bezirksverordnetenversammlung - allerdings nicht alle in gleichem Maße. Das Berliner Verfassungsgericht entschied am Mittwoch, dass die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und die BVV-Wahlen komplett wiederholt werden müssen. In allen Berliner Wahlbezirken wird dann erneut gewählt.

Der Berliner Senat will nach dem Urteil des Landesverfassungsgerichts nicht vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Das machte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nach der Urteilsverkündung deutlich. „Wir respektieren dieses Urteil. Der Berliner Senat wird keine Beschwerde dagegen einlegen“, sagte die SPD-Politikerin.

Für die Bundestagswahl ist eine Teilwiederholung in Berlin sehr wahrscheinlich. Der Bundestag hatte in der vergangenen Woche beschlossen, dass in 431 der 2258 Berliner Wahlbezirken noch einmal gewählt werden soll. Allerdings wird davon ausgegangen, dass der Bundestagsbeschluss vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten wird, weil sowohl die Union als auch die AfD eine Wiederholung der Bundestagswahl in wesentlich mehr Wahlbezirken wollten.

Wann findet die Wahlwiederholung in Berlin statt?

Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zur Bezirksverordnetenversammlung müssen nun innerhalb von 90 Tagen erfolgen. Sie sollen wie erwartet am 12. Februar 2023 stattfinden, teilte Landeswahlleiter Stephan Bröchler mit, nachdem der Berliner Verfassungsgerichtshof die Abstimmungen vom September 2021 für ungültig erklärt hatte.

Bei der Bundestagswahl steht noch kein Termin fest. Die Entscheidung des Bundestags zur Teilwiederholung der Wahl kann innerhalb von zwei Monaten vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten werden. Wie lange sich das Gericht dann mit dem Fall befasst, ist völlig offen. Eine teilweise Wahlwiederholung der Bundestagswahl könnte damit sogar erst 2024 stattfinden.

Wer darf bei den Wahlwiederholungen wählen?

Wählen darf jeder, der zum Zeitpunkt der Wahlwiederholung wahlberechtigt ist - nach Alter und Wohnsitz. Bei den BVV-Wahlen dürfen 16-Jährige wählen, bei der Bundestagswahl und der Wahl zum Abgeordnetenhaus liegt das Wahlalter bei 18 Jahren.

Das Wahlverzeichnis muss dafür neu erstellt werden. Inzwischen verstorbene Wähler werden daraus gestrichen. Auch Menschen, die in der Zwischenzeit aus Berlin weggezogen oder zugezogen sind, müssen berücksichtigt werden.

Dürfen neue Kandidaten aufgestellt werden?

Nein. Da es sich nicht um Neuwahlen, sondern um Wiederholungswahlen handelt, müssen dieselben Kandidaten aufgestellt werden, die bereits im vergangenen Jahr zur Wahl standen. Kandidaten, die Berlin verlassen haben oder verstorben sind, werden von den Wahlzetteln gestrichen.

In welchen Wahlkreisen soll die Bundestagswahl wiederholt werden?

Die meisten Wahlbezirke, in denen die Bundestagswahl wiederholt werden soll, liegen in Pankow – hier sind 176 von 215 Wahlbezirken betroffen. In Charlottenburg-Wilmersdorf sind es 77 von 195 Wahlbezirken. Die wenigsten Pannen gab es in Spandau (3 Wahlbezirke) und Treptow-Köpenick (4 Wahlbezirke).

Bei der Berlin-Wahl sind alle Wahlbezirke von der Wiederholung betroffen.

Was bedeutet die mögliche Teilwiederholung der Bundestagswahl für Sitze und Mehrheiten im Bundestag?

Welche Folgen sie haben wird, kann niemand so recht sagen. Möglicherweise werden danach weniger Abgeordnete aus Berlin im Bundestag sitzen, möglicherweise fliegen Abgeordnete aus anderen Bundesländern wieder aus dem Parlament. „Aber das ist reine Spekulation“, sagt die CSU-Abgeordnete Daniela Ludwig, die auch Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses im Bundestag ist. „Da fehlen uns auch Erfahrungswerte. Gott sei Dank fehlen sie uns.“

Was ist mit dem Enteignungs-Volksentscheid? Und findet der Klima-Volksentscheid parallel zur Berlin-Wahl statt?

Der Volksentscheid „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ wird nach Angaben der Initiative nicht wiederholt. Das Urteil des Verfassungsgerichts habe keinen Einfluss auf das Ergebnis des Volksentscheids, der ebenfalls am Wahltag im September 2021 durchgeführt wurde.

Der Volksentscheid zur Klimaneutralität Berlins findet nach Einschätzung der Berliner Senatsinnenverwaltung voraussichtlich eher nicht am 12. Februar, dem Tag der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl, statt. Ein „Zusammenfallen der Wiederholungswahl und des Volksentscheids“ sei „unwahrscheinlich“, teilte Thilo Cablitz, Sprecher von Innensenatorin Iris Spranger (SPD), der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Entscheidung treffe der Senat. „Die zusätzliche Organisation des Volksentscheids wäre in der Kürze eine enorme Herausforderung, allein wenn man an Lieferketten für die Stimmzettel denkt.“

Die Initiative schrieb hingegen bei Twitter: „Damit ist fast sicher: Der Volksentscheid Berlin2030 muss parallel zur Wiederholung am 12. Feb stattfinden. So spart der Senat Geld und organisatorische Kapazitäten.“

Zusammenlegen muss der Senat die Volksabstimmung mit einer Wahl nur, wenn die Wahl „frühestens vier Monate und nicht später als acht Monate nach der Veröffentlichung des Gesamtergebnisses des Volksbegehrens“ stattfindet.

Wie will Berlin eine weitere Pannen-Wahl verhindern?

Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus sollen mindestens 38.000 Wahlhelfer zum Einsatz kommen statt 34.000 im Vorjahr. Sie sollen besser geschult werden und eine deutlich höhere Entschädigung erhalten, nämlich 240 Euro. In Wahllokalen sollen zudem mehr Wahlurnen stehen als beim letzten Mal.

Interessierte können sich als Wahlhelfer auf der Homepage des Landes (berlin.de) anmelden.

Was kosten die Wahlwiederholungen in Berlin?

Das ist noch nicht ganz klar. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte der Berliner Morgenpost kürzlich: „Zum jetzigen Zeitpunkt planen wir mit 39 Millionen Euro“. In der Summe ist nach ihren Angaben auch die Teilwiederholung der Bundestagswahl berücksichtigt. Inklusive der Wiederholung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) in Berlin, würden das mit Abstand die teuersten Wahlen werden, die je in der Hauptstadt abgehalten wurden. Die Wahl im vergangenen Jahr hatte nach Angaben der Senatsfinanzverwaltung rund 14 Millionen Euro gekostet. (mit dpa, AFP)