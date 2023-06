Waldbrände bei Lübtheen: Lage stabil, Feuerwehr bewacht evakuiertes Dorf

Die Feuerwehr hat die Waldbrände bei Lübtheen und Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern in der Nacht zu Dienstag unter Kontrolle gehalten. Das sagte ein Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Dienstagmorgen. Dabei sei ihnen die Windstille in der Nacht zu Hilfe gekommen.

Die Brände, die nachmittags ausgebrochen waren, hatten am späten Montagabend eine Ausdehnung von rund 100 Hektar bei Lübtheen und 35 Hektar bei Hagenow erreicht. Abends gab Landrat Stefan Sternberg (SPD) bei einer Pressekonferenz in Lübtheen bekannt, dass rund 500 Einsatzkräfte an beiden Orten die Flammen bekämpften.

Feuerwehrkräfte stehen vor evakuiertem Ort Wache

Das Feuer sei auch nicht weiter an den gefährdeten Ort Volzrade, einen Ortsteil von Lübtheen, herangerückt, sagte der Landkreissprecher. Am späten Abend standen die Flammen den Angaben rund 800 Meter vor der Ortschaft, die evakuiert wurde. Die rund 160 Einwohner mussten die Nacht bei Freunden, Verwandten oder in der Turnhalle der Kleinstadt verbringen.

Nach Worten des Sprechers sind viele Feuerwehrkräfte vor dem Ort, um zu löschen, falls der Wind wieder auffrischen und die Flammen weiter in Richtung Ort treiben sollte. Bereits abends wurde Wasser auf die Flächen gebracht, um die Häuser vor den Flammen zu schützen. Ein Video eines Twitterusers zeigt einen orangenen und verrauchten Himmel über dem Dorf Volzrade.

#Waldbrand in #Lübtheen heute Abend. Es ist gespenstisch. Das Feuer ist nur noch 800 Meter vom Ort Volzrade entfernt. Der Ort wurde komplett evakuiert. pic.twitter.com/gG3Pawwu1o — michaelmueritz (@michaelmueritz) June 12, 2023

Totholz vom letzten Brand führt jetzt zu größerer Hitze

Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen hatte bereits 2019 der bis dahin größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns auf fast 1000 Hektar gewütet. Mehr als 3000 Feuerwehrleute kämpften damals fast eine Woche lang gegen die Flammen.

Auch die Viezer Heide bei Hagenow ist ein ehemaliges Militärgelände. Die Gebiete sind munitionsbelastet, auf beiden Arealen kam es zu Detonationen. Die Lage sei noch schwieriger als bei dem Großfeuer vor vier Jahren, hieß es am Montag. Durch den damaligen Brand liege viel Totholz im Wald, das jetzt massiv brenne. Es entstehe eine größere Hitze, die tiefer in den Boden eindringe und alte Munition zum Explodieren bringe, wo man eigentlich nicht mehr damit gerechnet habe.

Die Löscheinsätze der #Feuerwehr in #Hagenow und #Lübtheen dauern weiterhin an. Wir bitten alle #Fahrzeugführer, die betreffenden Bereiche weiträumig zu umfahren, um so allen Einsatz- und Rettungsfahrzeugen die freie und reibungslose #Zufahrt zu gewähren. pic.twitter.com/9cfqD5Ez1h — Polizei Ludwigslust (@PolizeiLWL) June 12, 2023

Seit 2019 wurden 15 Brunnen gebohrt

Agrarminister Till Backhaus (SPD) betonte in Lübtheen, dass nach dem Großbrand von 2019 mehr als 15 Millionen Euro in das Gelände investiert worden seien, um den Brandschutz zu verbessern. Unter anderem seien rund 15 Brunnen gebohrt worden. Mangel an Löschwasser war 2019 ein Problem gewesen. Am späten Abend war den Angaben zufolge auch Innenminister Christian Pegel (SPD) auf dem Weg zum Brandort. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will am Dienstagmorgen kommen.

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt seit Tagen alarmierende rote bis dunkelrote Flecken auf der Deutschlandkarte. Besonders groß ist die Gefahr im Nordosten, wo an vielen Orten die höchste Warnstufe fünf gilt.