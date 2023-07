Waldbrände in Griechenland: Löschflugzeug stürzt ab und explodiert (Video)

Mehr als 100 Löschflugzeuge und Helikopter sind seit Tagen im Einsatz, um aus der Luft gegen die Waldbrände in Griechenland zu kämpfen. Dabei kam es am Dienstag auf der griechischen Insel Euböa zu einem folgenschweren Unglück. Wie der Feuerwehr-Sprecher Yannis Artopios sagte, stürzte ein Löschflugzeug der griechischen Feuerwehr in der Nähe des Dorfs Platanisto ab. An Bord der Canadair-Maschine waren mindestens zwei Menschen.

Die griechische Feuerwehr kämpft seit Tagen gegen Waldbrände auf den Inseln Rhodos, Korfu und Euböa, die schon zehntausende Hektar Land zerstört haben. Tausende Touristen und Einheimische wurden von den Ferieninseln Rhodos und Korfu in Sicherheit gebracht. In vielen Teilen des Landes bestand am Dienstag weiterhin „extreme Gefahr“ durch Waldbrände.

Ein Löschflugzeug ist in Griechenland während eines Einsatzes auf der Insel Euböa abgestürzt, berichtet das griechische Staatsfernsehen. pic.twitter.com/dCreQICmbx — Gerrit Seebald (@garstigergerrit) July 25, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Alleine am Wochenende mussten 30.000 Menschen vor den Flammen flüchten, sie wurden mit Bussen und Schiffen in Sicherheit gebracht oder flüchteten auf eigene Faust. Rhodos ist eine der beliebtesten Urlaubsinseln Griechenlands, alleine TUI hatte nach eigenen Angaben am Sonntag rund 39.000 Gäste auf der Insel, 7800 davon waren direkt von der Situation betroffen, erklärte das Unternehmen.