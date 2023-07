Griechenland: Brände auf Rhodos, Korfu und Euböa – Tausende Urlauber weiter in Gefahr

Nach der Evakuierung Tausender Touristen und Einheimischer wüten die Feuer auf den griechischen Ferieninseln Rhodos und Korfu weiter. Schon seit gut einer Woche lodern die Waldbrände, am Wochenende gerieten sie vollends außer Kontrolle – tausende Urlauber mussten überstürzt ihre Hotels verlassen. Am Montagmorgen wurden nach Angaben der örtlichen Feuerwehr abermals Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt. In der Nacht versuchten hunderte Feuerwehrleute, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Dörfer und Ortschaften zu verhindern.

Auf Rhodos waren insgesamt zehn Löschflugzeuge und acht Hubschrauber, sowie über 250 Feuerwehrleute im Einsatz. Darunter befanden sich nach Angaben der Feuerwehr auch zwei Flugzeuge aus Frankreich, zwei aus der Türkei, eins aus Kroatien sowie ein Hubschrauber aus Jordanien. Extreme und anhaltende Trockenheit in Verbindung mit hohen Temperaturen und Wind sorgen noch immer dafür, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Im Südwesten Griechenlands stiegen die Temperaturen am Sonntag auf über 46 Grad.

Einheimische versorgen Touristen: „Können den Griechen nicht genug danken“

Schon in den vergangenen Tagen waren laut Behördenangaben bis zu 30.000 Menschen von der Insel in Sicherheit gebracht worden, darunter auch viele deutsche Urlauber. Polizeisprecherin Konstantia Dimoglidou sprach von der „größten Brand-Evakuierung“, die es je in Griechenland gegeben habe. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, „in engem Austausch mit den griechischen Behörden und den Reiseveranstaltern“ zu stehen. Auch ein Team der deutschen Botschaft sei vor Ort, um deutschen Staatsangehörigen zur Seite zu stehen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Handyaufnahmen von der Insel zeigten eine Karawane hunderter Urlauber, die sich – teils mit Atemschutzmasken gegen die dicken Rauchschwaden ausgestattet – in Richtung der Evakuierungsfahrzeuge bewegte. Nachdem am Wochenende mehrere Hotels den Flammen zum Opfer gefallen waren, verbrachten erneut viele Touristen die Nacht in Sporthallen und Schulen. Viele mussten Koffer und Wertgegenstände zurücklassen.

Die Behörden meldeten zudem auch große Brände auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa bei Karystos. Mehrere Wohngebiete mussten evakuiert werden. Auf Euböa hatte es bereits 2021 schwere Waldbrände gegeben. Das BEYOND-Zentrum für Erdbeobachtungsforschung und Satellitenfernerkundung des Nationalen Observatoriums von Athen schätzte anhand hochauflösender Bilder des Sentinel-2-Satelliten, die verbrannte Fläche im Norden Euböas auf etwa 46.582 Hektar.

Inmitten der katastrophalen Situation drückten zahlreiche Touristen den hilfsbereiten Bewohnern der Insel ihre Dankbarkeit aus. „Man brachte uns in kleinen privaten Booten zum Strand“, erzählte eine britische Urlauberin in einem im Netz geposteten Video. „Die Läden gaben uns kostenlos Wasser und Verpflegung. Die Restaurants versorgten unsere Kinder. Die Griechen haben sich wirklich gut um uns gekümmert und dafür können wir ihnen gar nicht genug danken.“

Berliner Forscher zu Waldbränden: „Klimakrise hat Südeuropa fest im Griff“

Hierzulande nimmt derweil auch die Debatte um die Ursachen der verheerenden Brände an Fahrt auf. Viele sehen in der Katastrophe ein klares Zeichen für die Folgen des fortschreitenden Klimawandels. Seit einigen Wochen hat insbesondere Südeuropa mit einer massiven Hitzewelle zu kämpfen. Nach Angaben der EU-Beobachtungsstelle zum Klimawandel war der Juli der heißeste jemals aufgezeichnete Monat.

Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin und Mitglied bei den „Scientists for Future“ erklärte auf Twitter, die Klimakrise habe Südeuropa bereits „fest im Griff“. Kommende Woche seien auch in Italien Temperaturen von bis zu 48 Grad angekündigt. „Ohne radikale Klimaschutzmaßnahmen ist da künftig noch viel Luft nach oben“, so Quaschning. „Warum ist das einigen hier so egal?“

Großbrände in Griechenland: Weitere Feuer auf Korfu ausgebrochen

Neben den Inseln Rhodos und Korfu sind inzwischen auch zahlreiche andere Regionen in Griechenland von Großbränden betroffen. Auf Korfu begann in der Nacht zum Montag die Evakuierung der beliebten Ferienortschaft Nisaki. Boote der Küstenwache brachten rund 1000 Urlauber und Einwohner in Sicherheit, wie das Staatsfernsehen berichtete.

Auf Videos im Netz war zu sehen, wie Bewohner der Insel verzweifelt versuchten, mit einfachen Mitteln selbst gegen die Flammen anzukämpfen. Nach Einschätzung der Behörden könnte es noch Tage dauern, bis die Brände vollständig unter Kontrolle sind.

Auch auf der Insel Evia, bei Karystos, und auf der Halbinsel Peloponnes nahe der kleinen Hafenstadt Egion wurden am Montagmorgen große Brände gemeldet. Auch dort wurden zahlreiche Dörfer evakuiert. Verletzt worden sei nach Angaben des Rettungsdienstes bislang aber niemand.

Die Feuerwehr warnte unterdessen, die Waldbrandgefahr werde auch am Montag und Dienstag sehr stark bleiben. Grund sei eine Zunahme des Windes. Eine erste Hoffnung ist aber in Sicht: Kommenden Donnerstag soll die seit zwei Wochen in Griechenland andauernde Hitzewelle vorerst zu Ende gehen. Dann sollen laut Vorhersage die Thermometer wieder für die Jahreszeit normale Temperaturen um die 35 Grad erreichen.