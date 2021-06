Berli - Zwei Hubschrauber der Bundespolizei sind wieder im Einsatz, um den bislang größten Waldbrand der Saison in Brandenburg in Bötzow (Landkreis Oberhavel) zu löschen. Auf einer Fläche von etwa acht Hektar nordwestlich von Berlin brennt es seit Freitag. Ungefähr alle fünf Minuten werden etwa 4000 Liter Wasser über dem Brandort abgelassen, sagte David Ostwald, Einsatzleiter der Feuerwehr, der Deutschen Presse-Agentur. Die Piloten fliegen in Höhe der Baumkronen.

Die Tanks der Hubschrauber werden von den Piloten aus der Luft aus der Havel befüllt oder aus einem riesigen Bottich, der auf einer Lichtung steht. Der werde kontinuierlich von Feuerwehrleuten nachgefüllt, sagte Ostwald.

Das Löschen werde erschwert, da der Boden munitionsbelastet sei, sagte der Einsatzleiter. „Wir halten jetzt den Randstreifen so nass, damit sich die Glutnester nicht ausbreiten können“, sagte er. Tanklöschfahrzeuge seien dort vor Ort. Für den Nachmittag wurde nach seinen Angaben ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera an Bord geordert. Er soll das Areal überfliegen. Danach werde über weitere Maßnahmen entschieden.