Waldbrand bei Jüterbog: Rauch bis zur Berliner Stadtgrenze, 656 Hektar betroffen

Der Waldbrand bei Jüterbog hat an Größe und Intensität zugenommen. Am Mittwochabend meldeten Menschen in Potsdam Brandgeruch.

Der Waldbrand bei Jüterbog hat sich wieder ausgebreitet. Derzeit seien 656 Hektar betroffen, teilte die Leiterin des Ordnungsamtes, Christiane Lindner-Klopsch, am Donnerstagmorgen mit. Zuletzt wurde die Fläche mit insgesamt 326 Hektar angegeben. „Aktuell ist es ruhig“, sagte Lindner-Klopsch weiter. Man müsse abwarten, wie sich der warme Tag auf den Waldbrand auswirkt.

Starker Wind hat den vor einer Woche ausgebrochenen Waldbrand bei Jüterbog nach Angaben der Einsatzleitung am Mittwoch wieder angefacht. Mit einem Hubschrauber der Bundespolizei und einem Löschflugzeug wurde die Brandbekämpfung am Nachmittag aus der Luft wieder aufgenommen. Die Einsatzleitung stockte die Zahl der Feuerwehrkräfte auf.

Waldbrand bei Jüterbog: Löschfahrzeuge auch nachts vor Ort

Bis 23.30 Uhr am späten Mittwochabend waren die Einsatzkräfte vor Ort. Zwei Löschfahrzeuge blieben in der Nacht dort – es war das erste Mal, dass Löschfahrzeuge auch nachts im Einsatz waren. Die Eigentümer fuhren die Fläche nach Angaben von Lindner-Klopsch regelmäßig ab.

Nach Informationen des rbb kam es am Mittwochabend zu starker Rauchentwicklung. Demnach waren auch Gebiete in mehr als 30 Kilometer Entfernung bis hin zur Berliner Stadtgrenze betroffen. Viele Anwohner in Potsdam und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark hätten den Brandgeruch bemerkt und den Notruf alarmiert, teilte ein Sprecher der Feuerwehr dem rbb mit. Vergangene Nacht nahm der Rauch ab, allerdings ist laut Feuerwehr damit zu rechnen, dass er am Donnerstag tagsüber wieder stärker wird.

Der Brand auf dem munitionsbelasteten Gebiet war am Mittwochabend vergangener Woche ausgebrochen. Die Feuerwehr kommt wegen der Explosionsgefahr auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nicht direkt an die Brandherde heran. Ortschaften waren nicht in Gefahr.