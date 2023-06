Waldbrand bei Jüterbog: Zwei Hektar wieder in Flammen, Drohne im Einsatz

Bei Jüterbog hat es am Montagabend wieder begonnen zu brennen. Nach Angaben von Christiane Linder-Klopsch, Leiterin des Jüterboger Ordnungsamts, ist das Feuer auf zwei Hektar wieder aufgeflammt. Diese lägen aber mehrere Hundert Meter von einem der Schutzstreifen am Rand des Waldbrandgebiets entfernt.

Erst wenn das Feuer auf die Schutzstreifen zulaufe, könne von dort aus gelöscht werden. Das Brandgebiet selbst können die Feuerwehrkräfte nicht betreten, weil auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz noch viel Munition im Boden steckt. Die Feuerwehr habe in der Nacht den Brand vor Ort überwacht.

Die Feuerwehr lässt eine Drohne über den Waldbrand fliegen

Im Laufe des Dienstags fliegt Lindner-Klopsch zufolge eine Drohne über das Brandgebiet, damit sich die Feuerwehr einen Überblick von oben verschaffen kann. Um den Waldbrand final zu löschen, hoffe man auf Regen oder darauf, dass sich die Flammen selbst totlaufen. Feuer sei immer unberechenbar, sagte die Leiterin des Ordnungsamts. „Deshalb ist die Lage auch noch nicht unter Kontrolle.“ Im Großen und Ganzen sei die Situation aber nicht mehr so angespannt wie am Wochenende.

In dem Waldgebiet nahe dem Flugplatz Jüterbog hatten in der vergangenen zum Teil mehr als 700 Hektar gebrannt. Die anhaltende Trockenheit begünstigt das Ausbrechen von Waldbränden, gerade in Brandenburg mit den vielen besonders anfälligen Kiefernwäldern.

Auch bei Rheinsberg, ebenfalls in Brandenburg und nördlich von Berlin, brannte am Dienstag der Wald, zunächst auf vier Hektar. Außerdem brach am Montag bei Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim ein Feuer aus.