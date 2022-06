Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog (Teltow-Fläming) ist ein Waldbrand ausgebrochen. Wie der RBB unter Berufung auf die zuständige Regionalleitstelle der Feuerwehr berichtet, ist der Brand derzeit nicht unter Kontrolle.

Das Feuer habe sich innerhalb von zwei Stunden auf zehn Hektar ausgebreitet, berichtete der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel. Etliche Feuerwehrkräfte seien vor Ort. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten und die Klimaanlagen abstellen. Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren.

Am Donnerstag war ein Waldbrand in der Gohrischheide an der brandenburgisch-sächsischen Grenze ausgebrochen. 800 Hektar Wald standen zeitweise in Flammen. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle, es befinden sich aber noch Glutnester im gut 400 Grad heißen Boden. Vor etwa einer Woche hatten Waldbrände in Treuenbrietzen und Beelitz südlich von Berlin für große Gefahr gesorgt. Jeweils etwa 200 Hektar standen in Flammen. Im Juni 2019 brannten in Jüterbog beim größten Waldbrand seit Jahrzehnten rund 800 Hektar.