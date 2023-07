Waldbrand-Gefahr: Fast überall in Brandenburg höchste Warnstufe

Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist aktuell sehr hoch. In den meisten Landkreisen gilt die höchste Warnstufe. Worauf Sie unbedingt achten sollten, wenn Sie im Wald sind.

Feuerwehrleute löschen Glutnester eines Brandes in der Nähe von Bad Belzig in Brandenburg. Cevin Dettlaff/dpa

Potsdam -In weiten Teilen Brandenburgs gilt am Samstag die höchste Waldbrand-Warnstufe, in vier Landkreisen wird die zweithöchste Warnstufe erreicht: Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Uckermark. Das teilte das Umweltministerium im Internet mit.

„In Anbetracht der extrem hohen Brandgefahr sollte alles unterlassen werden, was zu einem Brand im Wald und in der Feldflur führen könnte. Der kleinste Funke kann eine Katastrophe auslösen. Menschliches Handeln verursacht mehr als 90 Prozent aller Waldbrände mit bis zu 99 Prozent der Waldbrandschadflächen“, warnt das Ministerium. Rauchen im Wald und das Entzünden von Feuern im und nahe dem Wald seien unbedingt zu unterlassen. Auch glimmende Zigaretten dürften keinesfalls aus dem Auto geworfen werden. Bei Verstößen gegen diese Regeln drohe eine Geldbuße von bis zu 20.000 Euro, so das Umweltministerium.

Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, hatte vor einer immens steigenden Waldbrandgefahr gewarnt, er sieht das Land vorbereitet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht davon aus, dass sich die Lage bereits am Sonntag in fast allen Landesteilen deutlich entspannen wird.

Brandenburg hat mit ausgedehnten Kiefernwäldern, geringem Niederschlag und leichten Sandböden laut dem Landesbetrieb Forst bundesweit die höchste Waldbrandgefährdung. Das Umweltministerium gibt die Gefahr für einen Waldbrand in fünf Stufen an. Der Deutsche Wetterdienst stellt die Daten bereit. In die Berechnung fließen Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Niederschlagsrate und Strahlung der Atmosphäre ein. Die meisten Feuer im Wald entstehen nach Angaben von Experten durch menschliches Handeln. Im Zuge der globalen Erwärmung steigt in vielen Regionen die Waldbrandgefahr, wie etwa der Weltklimarat IPCC feststellte.