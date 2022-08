Hohengöhren - Im Landkreis Stendal nahe der Grenze zu Brandenburg ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Integrierten Leitstelle Altmark am Abend stehen bei Schönhausen etwa 50 Hektar in Flammen. „Der Brand ist bisher nicht unter Kontrolle“, sagte ein Sprecher. Nachdem sich der Wind gedreht hat, breite sich das Feuer nun in Richtung Hohengöhren aus. Die Lage habe sich verschärft, aber es bestehe derzeit keine Gefahr für das Dorf. „Bis zu den ersten Stallungen sind es noch 300 Meter.“

Fehlendes Wasser vor Ort erschwere die Löscharbeiten, sagte der Sprecher. Es wurden mehrere Tanklöschfahrzeuge angefordert - und Verpflegung für etwa 250 Feuerwehrleute. Sie sind mit inzwischen mehr als 30 Fahrzeugen im Einsatz gegen die Flammen. Im Landkreis Stendal gilt aktuell die höchste Waldbrandgefahrenstufe fünf.