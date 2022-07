Die Feuerwehr hat einen Waldbrand im Südwesten Frankreichs nach elf Tagen unter Kontrolle gebracht. Das Feuer sei nun eingedämmt, teilten die örtlichen Behörden am Samstag mit. Tausende Einwohner der Gemeinde La Teste-de-Buch, die in den vergangenen Tagen in Sicherheit gebracht worden waren, können demnach in ihre Häuser zurückkehren.

Mit Blick auf einen weiteren Großbrand in der Region konnte die Feuerwehr hingegen noch keine Entwarnung geben. Das Feuer in der Gemeinde Landiras weite sich zwar nicht mehr aus, teilte die Präfektur des Départements Gironde mit. Es gebe aber noch rund 30 aktive Brandherde und es bestehe die Gefahr, dass das Feuer wieder aufflamme. Die evakuierten Bewohner dürfen daher noch nicht nach Hause zurückkehren.

Die beiden Brände hatten südlich von Bordeaux insgesamt fast 21.000 Hektar Wald zerstört. 36.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, unter ihnen 6000 Touristen, die auf den später durch das Feuer zerstörten Campingplätzen an der berühmten Düne von Pilat ihren Urlaub verbrachten. Bei den beiden Waldbränden wurde nach Behördenangaben aber niemand verletzt.