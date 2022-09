In der kalifornischen Sierra Nevada breitet sich ein neuer Waldbrand aus. Das sogenannte Mosquito Fire vernichtete in der Bergregion im Zentrum des US-Bundesstaat in nur vier Tagen mehr als 16.600 Hektar Wald, wie die kalifornische Feuerwehr am Sonntag meldete. Nur rund zehn Prozent des Feuers konnten demnach unter Kontrolle gebracht werden.

Laut der Lokalzeitung Sacramento Bee mussten drei Städte evakuiert werden. Weitere Evakuierungs-Warnungen und -Anordnungen seien erteilt worden, erklärte die Feuerwehr. Das bergige und schwer zugängliche Gelände mache die Löscharbeiten extrem schwierig, sagte Feuerwehrsprecher Chris Vestal dem Fernsehsender KSBW.

Erst am Samstag hatte die Feuerwehr Erfolge im Kampf gegen einen anderen Waldbrand gemeldet. Ein Tropensturm mit Regen und kühleren Temperaturen sorgte dafür, dass die Feuerwehrleute das sogenannte Fairview-Feuer südlich von Los Angeles zurückdrängen konnten.

Im Westen der USA herrscht seit mehr als 20 Jahren eine extreme Dürre, die die Bedingungen für häufigere und heftigere Waldbrände schafft. Wissenschaftler machen den Klimawandel für die Trockenheit verantwortlich.