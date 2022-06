Zeithain - In der Gohrischheide in Sachsen an der Landesgrenze zu Brandenburg ist ein munitionsbelastetes Waldstück in Brand geraten. Wegen des Brandes musste am Freitag bereits die Ortschaft Kosilenzien evakuiert werden, hieß es von der Leitstelle Lausitz. Auch Nieska und Kröbeln müssten möglicherweise evakuiert werden. Der Brand soll sich laut einem sächsischen Einsatzleiter mittlerweile 200 Hektar ausgebreitet haben. Etwa 80 Hektar davon brennen in Brandenburg.

Der Brand hatte sich am Donnerstagabend auf sächsischer Seite entwickelt. Die Löscharbeiten würden sich wahrscheinlich noch eine Weile hinziehen, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Dresden am Freitag. Zwischenzeitlich sei der Brand unter Kontrolle gewesen, doch dann habe der Wind die Flammen wieder angefacht. Das Areal sei früher militärisch genutzt worden.

Am Freitag breitete sich das Feuer über die Landesgrenze nach Brandenburg aus. Auf sächsischer Seite sind aktuell 140 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Zahl werde aber sicher noch „dynamisch nach oben“ gehen, sagte der Sprecher der Rettungsleitstelle in Dresden. Wie viele Einsatzkräfte in Brandenburg versuchten, den Brand in den Griff zu bekommen, konnte er nicht sagen. Die Situation sei wegen der Munitionsbelastung im Boden schwierig. Nicht nur der Wald brennt mittlerweile, sondern auch Getreidefelder und Bahnschienen.