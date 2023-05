Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt an Pfingsten

Die Gefahr von Waldbränden nimmt in Brandenburg an Pfingsten zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass am Pfingstsonntag für mehrere Standorte ...

Potsdam -Die Gefahr von Waldbränden nimmt in Brandenburg an Pfingsten zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass am Pfingstsonntag für mehrere Standorte im Land eine hohe, für einige auch eine sehr hohe Gefahr herrschen wird, wie aus einer Vorhersage des DWD im Internet hervorgeht. Am Pfingstmontag soll sich die Lage entspannen, während die Gefahr von Waldbränden am Dienstag wieder steigt. Für Mittwoch prognostiziert der Wetterdienst für viele Standorte im Land eine hohe Gefahr, für einige auch eine sehr hohe Gefahr. Am Samstag war die Waldbrandgefahr dem Umweltministerium zufolge in allen Landkreisen und kreisfreien Städten mittelhoch.