Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Schleuserfahrzeug sind auf der Autobahn 94 in Bayern mindestens sieben Menschen getötet worden. Wie die Polizei in Rosenheim am Freitag mitteilte, ist unter den Todesopfern auch ein sechs Jahre altes Kind. 23 Insassen hätten sich in dem Auto befunden, das für neun ausgelegt sei. Bei ihnen handle es sich um Syrer und Türken, der Fahrer sei ein staatenloser Mann aus Österreich.

Laut Polizei sollte der von Osten in Richtung München fahrende Wagen von der Bundespolizei kontrolliert werden. Der Fahrer beschleunigte daraufhin stark, kam an der Anschlussstelle Ampfing/Waldkraiburg von der Fahrbahn ab und verunglückte gegen 3.15 Uhr. Dabei überschlug sich der Transporter. Ermittelt wird wegen eines Tötungsdelikts. Der Fahrer des Autos sei wahrscheinlich nicht unter den Toten, hieß es.

Seit Monaten unerlaubte Einreisen durch Österreich nach Bayern

Zahlreiche Helfer von Rettungsdiensten und Feuerwehr waren am Unglücksort im Einsatz. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Auto befanden sich auch Kinder, die ebenfalls verletzt wurden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Autobahn wurde in Richtung München voll gesperrt. Auch in Richtung Passau wurde die Straße zeitweise gesperrt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Ausfahrt Ampfing/Waldkraiburg ist rund 50 Kilometer von der Grenze zu Österreich entfernt. Seit Monaten steigt nach Informationen von Bundespolizei und bayerischer Grenzpolizei die Zahl der registrierten unerlaubten Einreisen. Erst vor wenigen Tagen war ein mutmaßlicher Schleuser bei Burghausen mit vier Menschen im Auto vor der Bundespolizei geflohen und hatte dabei einen Unfall verursacht. Es gab zwei Schwerverletzte.