Walross Thor zeigt sich erneut an englischer Küste Thor ist auf dem Weg nach Norden. Hin und wieder legt der heranwachsende Walross-Bulle eine Pause ein - und sorgt schnell für Begeisterung. dpa

dpatopbilder - Thor macht es sich auf einem Bootssteg in Blyth gemütlich. Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Blyth -Ein Walross, das kurz vor dem Jahreswechsel in der Stadt Scarborough für Aufsehen gesorgt hatte, ist erneut in einem Ort an der englischen Nordseeküste aufgetaucht.