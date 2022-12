Walross zieht Schaulustige in Scarborough an Ein freilebendes Walross sieht man nicht alle Tage. In der englischen Grafschaft York bestaunen Passanten ein Exemplar mit dem schönen Namen Thor. dpa

HANDOUT - Ein Walross im Hafen von Scarborough. Walrosse gelten als gefährdete Tierart und stehen unter Naturschutz. Stuart Ford/PA Media/dpa

Scarborough -Ein Walross hat in Scarborough an der englischen Nordseeküste am Samstag zahlreiche Schaulustige an den Hafen gelockt. Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, handelt es sich wohl um dasselbe Tier, das bereits Anfang Dezember der Küste im Süden Englands einen Besuch abgestattet hatte. Es wurde auf den Namen Thor getauft.