Wandlitz: 18-jährige Berlinerin wohl bei Badeunfall ertrunken

Die im Liepnitzsee in Wandlitz (Landkreis Barnim) tot aufgefundene 18-Jährige ist offenbar ertrunken. Den Ermittlungen nach spreche alles für einen Badeunfall, berichtete ein Sprecher der Brandenburger Polizei am Donnerstag. Die Frau war am Montag leblos an der Wasseroberfläche in Ufernähe entdeckt worden. Die Berliner Zeitung hatte berichtet. Nach Informationen der B.Z. vom Mittwoch soll es sich bei der 18-Jährigen um eine Berlinerin gehandelt haben.

Am Ufer fanden die Ermittler außerdem Kleidung, Ausweisdokumente und Sonnencreme der Verunglückten. Anhaltspunkte für einen Suizid oder Fremdeinwirkung gebe es demnach nicht, erklärte der Polizeisprecher weiter. Der Fall sei nun an die Staatsanwaltschaft übergeben worden. Dort werde über eine mögliche Obduktion entschieden.