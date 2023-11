Boot fängt auf dem Berliner Wannsee Feuer: Dutzende Feuerwehrleute vor Ort

Die Berliner Feuerwehr ist am Montagvormittag zu einem brennenden Boot auf dem Wannsee in Steglitz-Zehlendorf alarmiert worden. Wie die Feuerwehr auf X mitteilte, brannte ein Kajütboot in Höhe der Königsstraße. 52 Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Mittlerweile ist der Löscheinsatz beendet worden.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung teilte die Feuerwehr mit, dass niemand verletzt worden sei. Jedoch sei ein Sachschaden an dem Boot in unbekannter Höhe entstanden. Eine Gewässergefährdung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Wie genau es zu dem Brand gekommen ist, ist demnach noch unklar. Die Polizei Berlin ermittelt.

#Bootsbrand auf dem #Wannsee

Es brannte ein Kajütboot in Höhe #Königsstraße. Wir waren mit 52 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand war schnell gelöscht. Eine Gewässergefährdung konnte verhindert werden. Die Einsatzstelle ist unter Kontrolle. Wir reduzieren bereits unsere Kräfte. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 6, 2023