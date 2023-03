Warmes Wochenendwetter in Berlin und Brandenburg erwartet Hohe Temperaturen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, startet der Tag zu... dpa

Berlin/Potsdam -Hohe Temperaturen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, startet der Tag zunächst mit lokalem Frost. Im Laufe des Tages ziehen einige Wolken auf, zeitweise blickt die Sonne durch. Es bleibt regenfrei - bei Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht wird es wechselnd bewölkt, in der Prignitz treten lokale Schauer auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad ab.