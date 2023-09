Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat die privatwirtschaftliche Nutzung eines Teils des Marinearsenals in Rostock-Warnemünde erlaubt. Damit können dort Konverterplattformen gebaut werden. Der Entscheidung waren monatelange Debatten vorausgegangen. Konverterplattformen sammeln den Strom, den Windräder auf See erzeugen und wandeln ihn für einen verlustarmen Weitertransport zur Küste in Gleichstrom um.

Bis Ende Oktober müssten noch Feinheiten geklärt werden. Da sei aber nichts dabei, was eine verbindliche Vereinbarung aufhalten könne, sagte der SPD-Politiker. Der Bund hatte die Anlage nach der Insolvenz der MV-Werften im vergangenen Jahr übernommen. Mit der nun möglichen Ansiedlung privater Unternehmen ist die Hoffnung auf Hunderte Arbeitsplätze verbunden.