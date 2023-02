Warnschuss bei Festnahme von mutmaßlichem Tankstellenräuber Bei der Festnahme eines 34 Jahre alten mutmaßlichen Tankstellenräubers hat ein Polizist einen Warnschuss in Potsdam abgefeuert. Mit Hilfe eines engagierten K... dpa

ARCHIV - Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. pa/Symbolbild Robert Michael/dpa-Zentralbild/d

Potsdam -Bei der Festnahme eines 34 Jahre alten mutmaßlichen Tankstellenräubers hat ein Polizist einen Warnschuss in Potsdam abgefeuert. Mit Hilfe eines engagierten Kunden einer Tankstelle konnte die Polizei am Sonntagabend einen 34-Jährigen fassen, der kurz zuvor eine Tankstellenangestellte mit einem Messer bedroht und Geld erbeutet haben soll, wie die Polizei am Montag mitteilte.