Warnstreik am Montag: OPs an Brandenburger Krankenhäusern verschoben Der Warnstreik am Montag hat auch an Krankenhäusern in Brandenburg Auswirkungen. Im Klinikum Ernst von Bergmann werden Operationen verschoben. dpa

Im größten Potsdamer Krankenhaus, dem Klinikum Ernst von Bergmann, werden Operationen verschoben Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Potsdam/Brandenburg/Havel -Der Warnstreik am Montag hat auch an Krankenhäusern in Brandenburg Auswirkungen. Im größten Potsdamer Krankenhaus, dem Klinikum Ernst von Bergmann, werden Operationen verschoben. Das OP-Programm sei reduziert worden, um die Patientensicherheit zu gewährleisten und für die Behandlung von Notfällen da zu sein, sagte eine Sprecherin am Freitag. Wie viele nichtärztliche Beschäftigte beim Warnstreik mitmachen werden, war zunächst unklar.