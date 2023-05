Bahn-Streik abgewendet: EVG lädt kurzfristig zu Gesprächen ein

Schon am Dienstag will die Gewerkschaft mit der Deutschen Bahn erneut in Verhandlung treten. Aber: Man sei jederzeit bereit, „wieder zu einem Streik aufzurufen“.

Nach der Absage eines zweitägigen Warnstreiks bei der Deutschen Bahn ruft die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den bundeseigenen Konzern zu kurzfristigen Tarifgesprächen schon an diesem Dienstag auf. „Die Verhandlungen müssen jetzt konstruktiv geführt werden“, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Der Ort der Gespräche blieb zunächst offen. Sie sollen nach Wunsch der EVG im kleinen Kreis geführt werden. Dabei sollen die offiziellen Verhandlungen vorbereitet werden, die in rund einer Woche in Fulda geplant sind.

Die EVG hatte im laufenden Tarifkonflikt bei der Bahn und Dutzenden weiteren Eisenbahnunternehmen ursprünglich für diesen Montag und Dienstag zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Nachdem unter Vermittlung des Arbeitsgerichts Frankfurt ein Vergleich zwischen EVG und Bahn beim Knackpunkt Mindestlohn zustande gekommen war, hatte die Gewerkschaft den Arbeitskampf beim bundeseigenen Konzern am Wochenende kurzfristig abgesagt.

„Die Deutsche Bahn hat vor dem Arbeitsgericht unmissverständlich erklärt, unsere Forderungen zum Mindestlohn zu erfüllen“, teilte die EVG mit. „Vor diesem Hintergrund können wir nun in die Verhandlungen eintreten – sofern der Arbeitgeber Wort hält. Ansonsten sind wir jederzeit in der Lage, wieder zu einem Streik aufzurufen und das auch schon ab Mittwoch.“ Die Bahn äußerte sich am Montag zunächst nicht zur Aufforderung zu Gesprächen.