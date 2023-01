Warnstreik: RBB rechnet mit Ausfällen von TV-Nachrichtensendungen

Die Mitarbeitenden des Rundfunks Berlin-Brandenburg machen am Freitag Druck für die laufenden Tarifverhandlungen. Es kommt zu Einschränkungen im Sendeprogramm.

Das beleuchtete Logo des Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) ist an der Fassade am Sitz des Senders zu sehen. Carsten Koall/dpa

Wegen eines Mitarbeiterwarnstreiks rechnet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) an diesem Freitag mit Ausfällen von Nachrichtensendungen im Fernsehprogramm. „Im Moment ist davon auszugehen, dass die rbb24-Ausgaben um 13 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr ausfallen“, teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Mittag in Berlin mit.

Es kam bereits am Vormittag zu Programmauswirkungen im Radio. Laut ARD-Sender übernimmt seit 10 Uhr rbb24 Inforadio auf seinen Frequenzen NDR Info. rbbKultur sende ein Ersatzprogramm. Im Netz berichte rbb24 zwar aktuell, aber in geringerem Umfang als gewohnt. Auf seiner Webseite informierte der ARD-Sender: „Es kommt heute zu erheblichen Einschränkungen in unserem Programm. Dafür bitten wir um Verständnis.“

Hintergrund des Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen. Für Mittag war eine Kundgebung vor dem RBB-Hauptstandort in Berlin geplant. „Bild“ und „B.Z.“ machten die Ankündigung des Ausstands am Donnerstag zuerst öffentlich.