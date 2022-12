Warntag: Darum klingelten manche Handys nicht

Am Donnerstag fand in Deutschland die erste Probewarnung über Cell Broadcast statt.

Am Donnerstag fand in Deutschland die erste Probewarnung über Cell Broadcast statt. imago/Jochen Tack

Am bundesweiten Warntag in diesem Jahr klingelten ab 11 Uhr Millionen Handys. Bürger empfingen am Donnerstag erstmals auch über das Cell-Broadcast-System eine Warnung. Doch bei einigen klingelte das Handy gar nicht. Dies kann mehrere Gründe haben.

Eine kurze Umfrage der Berliner Zeitung auf Twitter ergab, dass 31 Prozent keinen Alarm über das Handy erhielten. Es stimmten 1050 Menschen ab.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erstellte eine Liste mit Geräten, die den Cell Broadcast unterstützen und deren Nutzer so die Probewarnung empfangen konnten. Allerdings werden dort nur Geräte von Apple, Samsung, Google und Sony gelistet. Nicht empfangsfähig ist laut dem Bundesamt das Google Pixel und das Pixel XL.

Warn-Apps statt Cell Broadcast

Wie T-Online berichtete, wird bei den Warnungen nur ein neuerer Code genutzt. Dieser wird von den meisten jüngeren Smartphones verstanden und in eine Warnung umgesetzt. Bei älteren Geräten kann es daher vorkommen, dass eine Warnung nicht ankommt.

Bei Apple-Geräten seien alle Modelle ab dem iPhone 6S kompatibel. Auf Android-Smartphones muss mindestens die Android-Version 11 installiert sein. Offenbar müssen bei einigen iPhones die Test-Meldungen extra aktiviert werden. Wie ein Twitter-Nutzer erklärte, kann dies über die Einstellungen geschehen.

Nutzer, die die Warnung über den Cell Broadcast nicht empfangen können, können stattdessen die Nina-Warn-App oder die Katwarn-App installieren, um im Notfall informiert zu sein.