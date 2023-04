Warnung: Verwechslung mit Bärlauch kann zum Tod führen

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat vor Vergiftungen durch eine Verwechslung des im Frühjahr sprießenden Bärlauchs gewarnt. „Obwohl der knoblauchähnliche Geruch ein typisches Merkmal des Bärlauchs ist, wird die Pflanze häufig mit dem giftigen Maiglöckchen oder der Herbstzeitlosen verwechselt“, erklärte BfR-Präsident Andreas Hensel am Dienstag in Berlin. Dies führe in jeder Saison zu Vergiftungsfällen mit zum Teil tödlichem Ausgang.

Bärlauch gehört zu den Lauchgewächsen und ist eines der bekanntesten heimischen Wildkräuter. Viele Menschen verwenden die Pflanze in der Küche für Suppen, Salate, Pesto oder andere Gerichte.

Bärlauch wird mit giftigen Maiglöcken und Herbstzeitlosen verwechselt

Bärlauch, im Volksmund auch Waldknoblauch genannt, wächst in krautreichen, schattigen und nährstoffreichen Laub- und Mischwäldern, Auwäldern, Parkanlagen und Nutzgärten. Im Frühjahr treiben aus kleinen Zwiebeln saftig grüne Blätter aus. Die jungen Blätter ähneln denen des giftigen Maiglöckchens und der Herbstzeitlosen.

Insbesondere der versehentliche Verzehr der hoch giftigen Herbstzeitlosen führte in der Vergangenheit zu schwer oder gar tödlich verlaufenden Vergiftungen. Die Betroffenen leiden nach sechs bis zwölf Stunden unter heftigen Magendarmbeschwerden. Danach folgt eine symptomarme Phase von ein bis drei Tagen, bis es schließlich zum Multiorganversagen kommt. Der Verzehr von Maiglöckchen kann zu Durchfällen und Erbrechen sowie in seltenen schweren Fällen zu Herzrhythmusstörungen führen.

Vor allem in den Monaten April und Mai häufen sich laut BfR in Deutschland, aber auch in Österreich, der Schweiz und Kroatien die Vergiftungsfälle nach dem Sammeln von vermeintlichem Bärlauch. Um Bärlauch von giftigen Doppelgängern zu unterscheiden, reicht es in der Regel, ein grünes Laubblatt zwischen den Fingern zu zerreiben. Tritt dann nicht der für Bärlauch typische knoblauchartige Geruch auf, sollte man die Finger von der Pflanze lassen.