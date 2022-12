Warnung vor Eisregen in Berlin: Glatteis könnte Verkehr lahmlegen

Am Montag wird es richtig glatt in Berlin. Busse und Bahnen könnten deshalb ausfallen. Autofahrer sollten sehr vorsichtig sein.

Achtung, Rutschgefahr: Am Montag könnte es in Berlin extrem glatt werden.

Achtung, Rutschgefahr: Am Montag könnte es in Berlin extrem glatt werden. imago/Werner Schulze

In Berlin und Brandenburg droht am Montagmorgen gefährlicher Eisregen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Sonntag eine Vorabinformation Unwetter heraus. Sie gilt vorerst von Montag um 9 Uhr bis 19 Uhr. Der DWD rechnet wegen des Glatteises mit Einschränkungen im Straßen und Schienenverkehr. Des Weitere besteht eine amtliche Warnung vor Frost.

Am Vormittag kommt der gefrierende Regen zunächst zwischen Prignitz, Havelland und Fläming auf. Tagsüber breitet er sich ostwärts aus. Gegen Mittag soll der tückische Regen den Berliner Raum erreichen, am frühen Nachmittag dann Oder und Neiße. Im Laufe des Tages rechnet der DWD aber wieder mit einer abnehmenden Glatteisgefahr.

Chancen auf weiße Weihnachten nicht besonders groß

Der Boden ist wegen des Frosts der vergangenen Tage bis in einer Tiefe von etwa 20 Zentimeter gefroren, wie ein DWD-Meteorologe sagte. Der Dezember zeigte sich bislang kälter als im langjährigen Mittel.

Die neue Woche bringt dann einen Wetterumschwung: Es wird milder. Der DWD geht am Dienstag von einer Erwärmung auf 5 bis 8 Grad aus. An den restlichen Tagen der Woche liegen die Temperaturen tagsüber voraussichtlich bei 5 bis 10 Grad Die Chancen auf weiße Weihnachten am Wochenende sind damit nicht besonders groß. Es bleibt nach den derzeitigen Wettermodellen eher ungemütlich mit Regen.

Feuerwehr warnt vor Betreten der Eisflächen auf Berlins Gewässern

Der Dauerfrost der vergangenen Tage hat viele Gewässer in Berlin und Brandenburg zufrieren lassen und am Wochenende Menschen aufs Eis gelockt. Bislang habe es in der Hauptstadt keine Unfälle durch Einbrüche in Eisflächen gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagnachmittag. Man solle jedoch keine Gewässer betreten, die nicht offiziell dafür freigegeben sind. „Bitte auf keinen Fall zugefrorene Fließgewässer betreten“, sagte der Sprecher. Ein Einbruch könne dort lebensgefährlich sein, wenn man unter die Eisfläche gezogen werde.