Warnung vor Raupen: Gefährliche Eichenprozessionsspinner in Berlin aufgetaucht

Giftige Eichenprozessionsspinner machen sich derzeit wieder in Berliner Bäumen breit. Deswegen sind sie für Kinder, Erwachsene und Tiere so gefährlich.

Die Raupe des Eichenprozessionsspinners an einem Baumstamm. Beim Berühren können allergische Reaktionen auftreten. Friso Gentsch/dpa

Mit Beginn des Sommers machen sich wieder die Raupen des Eichenprozessionsspinners in den Berliner Bäumen breit. Der Berliner Zeitung liegt unter anderem die Warnung eines Vermieters vor. Der RBB berichtet ebenso über weitere Fälle in ganz Berlin.

Die Raupen entwickeln in dieser Jahreszeit ein Stadium, in dem sie Brennhaare bilden. Ihr Eiweißgift der fast unsichtbaren Brennhaare kann bei Menschen schwere und schmerzhafte Entzündungen an Augen und Haut auslösen. Gerade für Kinder kann der Kontakt gefährlich werden.

In den vergangenen Jahren wurden in Berlin immer mehr Fälle gemeldet. Grund für die raschere Ausbreitung ist der Klimawandel. 2021 wurden in Berlin 455 Standorte gemeldet, wo die gefährliche Raupe auftaucht, etwa 2000 Bäume waren betroffen. Die Senatsverwaltung für Gesundheit rät, die Nester der Raupen nicht eigenständig zu entfernen und das zuständige Bezirksamt zu informieren. Betroffene Bäume sollten markiert werden.