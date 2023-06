Warnung vor Starkregen in Berlin: Feuerwehr ruft wieder Ausnahmezustand aus

Die Berliner Feuerwehr hat am Freitagnachmittag erneut den Ausnahmezustand Wetter ausgerufen. Es gebe erneut eine Zunahme wetterbedingter Einsätze, hieß es. Neun Freiwillige Feuerwehren und das Technische Hilfswerk (THW) Berlin seien hinzualarmiert worden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Nachmittag für den südlichen Rand Berlins sowie Teile Brandenburgs eine Warnung vor Starkregen heraus. Sie galt vorerst bis zum Abend. Es würden Niederschlagsmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in sechs Stunden erwartet, hieß es.

Aufgrund einer Wetterwarnung des ⁦@DWD_presse⁩ und einer Zunahme von wetterbedingten Einsätzen sind wir erneut im Modus #Ausnahmezustand_Wetter. Es wurden 9 #FF und das ⁦@thwberlin⁩ zur Unterstützung alarmiert. pic.twitter.com/coXr2ICab4 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 23, 2023

In der Nacht zu Freitag war ein Unwetter mit starkem Regen, Gewitter und Sturm über Berlin gezogen, zumeist gab es Wasserschäden und abgeknickte Bäume. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt.

In Gesundbrunnen in Berlin-Mitte waren laut der Feuerwehr nach einem größeren Wasserschaden am Dach 36 Wohnungen ohne Strom, die Bewohner wurden in einem Bus der Feuerwehr untergebracht. Zwei Wohnungen seien durch Wassereinbrüche stark beschädigt worden.

Im Stadtteil Kaulsdorf kam es in der Nacht durch einen Blitzeinschlag zu einem Dachbrand an einem Einfamilienhaus. Dabei wurde niemand verletzt. Zudem traten in Berlin-Spandau Überschwemmungen der Kanalisation auf.