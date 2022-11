Warschauer Brücke: Polizei verhindert offenbar Messerstecherei

Mindestens neun Menschen gerieten an der Warschauer Brücke in einen Streit. Einer von ihnen hielt ein Messer . Die Polizei drohte, zu schießen.

Unter der Warschauer Brücke (Tamara-Danz-Straße) in Berlin-Friedrichshain sind am Freitagabend mehrere Menschen in einen Streit geraten, der die Polizei auf den Plan rief. Ersten Erkenntnissen nach waren mindestens neun Personen an der Auseinandersetzung beteiligt.

Ein ziviler Polizist beobachtete, wie ein Mann der Gruppe ein Messer angriffsbereit bereits hinter dem Rücken hielt. Sofort gaben sich die Kräfte der Berliner Polizei zu erkennen, zogen ihre Dienstwaffen und drohten lautstark mit Schusswaffengebrauch, sollte nicht sofort das Messer fallen gelassen werden. Der Mann mit dem Messer und die anderen Beteiligten wurden festgenommen. Ein Jagdmesser mit einer 11,5 Zentimeter langen Klinge und ein Klappmesser wurden sichergestellt.

Es wird wegen Bedrohung ermittelt.