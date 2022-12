Warschauer-Brücke: Mehrere Verletzte nach Streitigkeiten

Warschauer Brücke: Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr am Tatort.

Warschauer Brücke: Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr am Tatort. Morris Pudwell

Gegen 2 Uhr in der Nacht kam es an der Warschauer Brücke in Berlin neben dem U-Bahneingang zu einer heftigen Auseinandersetzung, bei der nach ersten Erkenntnissen, drei Personen teilweise schwer verletzt wurden.

Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, Art und schwere der Verletzungen, ist derzeit nichts bekannt, berichtete ein Reporter von vor Ort am Samstagmorgen. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt wegen gefährlichen Körperverletzung.