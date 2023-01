Warum das Schwinden der Moore so brisant ist Moore sind hierzulande oft kaum als solche zu erkennen, sondern Teil landwirtschaftlicher Nutzflächen. Wieso das ein Problem ist und warum es sich dennoch um... Christopher Hirsch , dpa

Berlin -Bei Mooren denken viele Menschen an Gruselgeschichten vom Versinken, Moorleichen oder zumindest an unzugängliches Gelände. „Die meisten Moor-Standorte sind jedoch nicht mehr als solche zu erkennen“, sagte am Dienstag der Moor-Experte Jan Peters in Berlin. In Deutschland handele es sich vielerorts um trockenes Grünland und Ackerflächen, die aber wegen ihres Torfbodens immer noch als Moor gelten.