Der chinesische EU-Botschafter, Fu Cong hält es für möglich, dass Peking den Wunsch der Ukraine nach Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität durch eine Rückkehr zu den Grenzen von 1991 unterstützt. „Ich wüsste nicht, warum nicht“, sagte der chinesische Diplomat auf eine entsprechende Frage von Journalisten, unter anderem von Al Dschasira.

„Wir respektieren die territoriale Integrität aller Länder. Als China Beziehungen mit der ehemaligen Sowjetunion aufnahm, haben wir uns darauf geeinigt. Aber wie ich schon sagte, sind dies historische Fragen, die von Russland und der Ukraine verhandelt und gelöst werden müssen, und das ist es, wofür wir stehen“, sagte Fu. Der chinesische Botschafter äußerte sich bereits am 16. Juni nach dem Wirtschaftsgipfel zwischen der EU und China in Brüssel, aber Al Dschasira berichtete am Dienstag darüber.

Dies ist nicht die erste derartige Äußerung des Diplomaten. In einem Interview mit der New York Times im April sorgte Fu Cong für Aufsehen, als er sagte, Peking erkenne Moskaus Bemühungen um die Annexion ukrainischer Gebiete, darunter die Krim und der Donbas, nicht an. Fu äußerte sich damals im Vorfeld einer Reise des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in die Volksrepublik.



Offiziell hat sich China geweigert, das Vorgehen Moskaus in der Ukraine zu kritisieren. Stattdessen beschuldigte es die USA und die NATO, Russland zu provozieren, und kritisierte die Sanktionen gegen das Land. Der Kreml hat China im Hinblick auf die angespannten Beziehungen zu den Vereinigten Staaten über Taiwan stark unterstützt.