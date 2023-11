Warum Silbereisen-Fans sich den 13. Januar merken sollten

Leipzig -Eine gute Nachricht für alle Fans von Florian Silbereisen: Die Livesendung „Schlagerchampions“ aus Berlin am 13. Januar 2024 ist jetzt in trockenen Tüchern. Das sagte ein Sprecher des zuständigen Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Leipzig.

„Aufgrund von produktionstechnischen Abläufen und dem engen Zeitfenster gibt es dafür bereits eine einmalige vertragliche Regelung“, erläuterte der Sendersprecher weiter. „Hallenbuchung, Ticketverkauf sowie die gesamte professionelle Planung einer solchen Show benötigen entsprechende Entscheidungen und Vorlaufzeit.“

Und weitere Shows?

Diese quotenstarke Unterhaltungssendung im Ersten war wegen laufender Vertragsabstimmungen beim MDR zunächst in der Schwebe gewesen. Für weitere Ausgaben der beliebten „Feste“-Reihe im Ersten mit Schlagern und Volksmusik steht die endgültige Entscheidung des dafür verantwortlichen Rundfunkrats weiterhin noch aus. Dabei geht es um vier weitere Fernsehabende im Laufe des kommenden Jahres.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der MDR-Rundfunkrat wird laut Sprecher in seiner nächsten Sitzung Anfang Dezember über einen Gesamtvertrag für das Jahr 2024 abstimmen. Dabei geht es um die fünf Feste mit Florian Silbereisen für Das Erste im Kalenderjahr. Stimmt das Gremium zu, „wird diese eine Januar-Show automatisch zum Teil des Gesamtvertrags“, so der Sprecher.

Zu der Showreihe „Feste“ im ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste zählen mehrere Silbereisen-Musiksendungen, zum Beispiel „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. In den Shows treten viele Schlagerstars auf. Silbereisen zählt zu den bekanntesten Showgrößen im Schlagergeschäft.

Der MDR hat unter den ARD-Anstalten die Federführung für diesen Unterhaltungsbereich. Die Zusammenarbeit der bereits lange bestehenden Showreihe mit Moderator und Sänger Silbereisen (42) war ab 2020 für vier weitere Jahre - also bis Ende 2023 - fortgesetzt worden.