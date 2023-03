Was hat es damit auf sich? US-Präsident Biden spricht über Eis statt Amoklauf

US-Präsident Joe Biden sorgt derzeit für Verwirrung. Hintergrund ist eine Pressekonferenz des Weißen Hauses. Es war der erste öffentliche Auftritt Bidens nach einer Schießerei an einer Schule im Bundesamt Nashville. Statt über die Bluttat zu sprechen, sinnierte er allerdings zuerst über Eiscreme. In den sozialen Medien wurden ihm daraufhin Demenz unterstellt. Was hat es damit auf sich?

Kein Tag in den USA vergeht ohne Waffengewalt, am Montag traf es wieder eine Grundschule – diesmal in Nashville. Eine Schützin eröffnete dabei das Feuer und tötete sechs Menschen, darunter drei Kinder. Biden zeigte sich auf einer Pressekonferenz schockiert über den Angriff in Nashville und forderte wieder eine Verschärfung des Waffenrechts. „Es ist einfach nur krank“, sagte Biden im Weißen Haus. Allerdings waren es weniger seine Worte über den Amoklauf, die internationale Aufmerksamkeit auf sich zogen. Zahlreiche Nutzer kommentierten auf mehreren Internetplattformen, dass mit Biden offenbar gesundheitlich etwas nicht stimmt.

Joe Biden Verwirrt: Hat der Präsident Demenz?

Beispielsweise heißt es unter dem TikTok-Video zu der bizarren Schokoladeneis-Äußerung: „Das liegt daran, dass er ein schwachsinniger Legastheniker ist, der an Demenz leidet und aus dem Amt entfernt werden sollte, weil er inkompetent ist.“ Mehrere Nutzer schlossen sich dieser Meinung an oder kritisierten, dass er überhaupt witzelt, wenn sich kurz zuvor eine nationale Tragödie ereignete. Wie kam es dazu?

Die Pressekonferenz wurde nicht wegen der Bluttat in Nashville abgehalten, berichtet der Auslandsrundfunk Deutsche Welle in einem Faktencheck. Anlass war demnach die Wirtschaftsveranstaltung „Women's Business Summit“ im Weißen Haus. Dabei geht es unter anderem um Programme für weibliche Unternehmerinnen. Die Rede zum Auftakt war dementsprechend beschwingter. Die Schießerei war erst kurz darauf geschehen, die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

Reporterin erwischt Joe Biden beim Eis essen

Ines Pohl, US-Korrespondentin der Deutschen Welle, erklärte dass es durchaus üblich ist, dass der Präsident solche Veranstaltungen nutzt, um sich zu aktuellen Nachrichten zu äußern.

Zudem wurde seine Äußerung wohl aus dem Kontext gerissen wurde. Womöglich bezog sich Biden mit dem Schokoladeneis-Witz auf eine vergangene Situation, wo er von Reportern beim Eis essen erwischt worden ist. Das Video erlangte in den sozialen Medien größere Aufmerksamkeit. Der Präsident verriet in den kurzen Aufnahmen, dass es sich bei der Kugel Eis um Schokoladeneis mit Schokoladenkeks handelt.