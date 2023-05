Was ist mit Lukaschenko? Belarus-Machthaber versetzt Putin und ist untergetaucht

Nach Berichten über Gesundheitsprobleme des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko ist der 68-Jährige am Sonntag staatlichen Feierlichkeiten seines Landes fern geblieben. Regierungschef Roman Golowtschenko erschien in der Hauptstadt Minsk bei den Feiern, bei denen die belarussischen Nationalsymbole wie Flagge und Hymne geehrt wurden. Lukaschenko wurde seit fünf Tagen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

Zuletzt war er am vergangenen Dienstag in Moskau bei den Feierlichkeiten zum Gedenken an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland dabei. Beobachter stellten fest, dass Lukaschenko müde aussah. Ein Essen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ließ er ausfallen.

Ein Kreml-Reporter berichtete, Lukaschenko habe so ausgesehen, also ob es ihm „nicht gut“ gehe. Er habe nahe des Kremls in einem Elektroauto gefahren werden müssen. Lukaschenko wandte sich anders als üblich am 9. Mai auch nicht an die belarussischen Kriegsveteranen. Die Sprecher von Lukaschenko haben sich zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort nicht geäußert.