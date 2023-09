Washington: Wolodymyr Selenskyj wirbt in den USA für zusätzliche Ukraine-Hilfen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zum Auftakt seines Washington-Besuchs Vertreter des US-Kongresses getroffen. Selenskyj wollte am Kapitol Gespräche mit Mitgliedern von Senat und Repräsentantenhaus über zusätzliche US-Hilfen zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg führen.

US-Präsident Joe Biden hat den Kongress um neue Mittel für die Ukraine in Höhe von 24 Milliarden Dollar (rund 22,5 Milliarden Euro) gebeten. Es gibt aber Widerstand aus den Reihen der oppositionellen Republikaner - und die stellen im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Die derzeitigen Haushaltsgespräche gestalten sich äußerst schwierig.

Selenskyj wollte am Donnerstag auch das US-Verteidigungsministerium besuchen und sollte am Nachmittag (15 Uhr Ortszeit; 21 Uhr MESZ) von Biden im Weißen Haus empfangen werden. Der ukrainische Präsident dringt unter anderem auf eine Lieferung von Raketen mit größerer Reichweite. Die USA haben sich aber – wie auch Deutschland – zurückhaltend gezeigt.

Selenskyj in den USA: Zweite Reise seit Kriegsbeginn

Die USA sind im Krieg gegen Russland der wichtigste Unterstützer der Ukraine und haben bereits Waffen und Munition in Milliardenwert geliefert. Selenskyj war bereits im vergangenen Dezember nach Washington gereist und hatte dort eine Rede vor dem Kongress gehalten. Es war seine erste Auslandsreise seit Beginn des Kriegs am 24. Februar 2022.

Selenskyj reiste nun von New York aus nach Washington an. Der ukrainische Präsident hatte diese Woche an der UN-Generaldebatte in der US-Metropole teilgenommen. Er sprach am Dienstag vor der UN-Vollversammlung und am Mittwoch vor dem UN-Sicherheitsrat.