Wasserleiche in Köpenick entdeckt: Unbekannter Tote gibt der Polizei Rätsel auf

Die Berliner Polizei bittet nach dem Fund einer Wasserleiche um Mithilfe bei der Identifizierung des Toten. Da die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, hat die Behörde am Montag zwei Fotos veröffentlicht, die den etwa 45 bis 55 Jahre alten Mann tot in der Gerichtsmedizin zeigen.

Der Besitzer eines Bootes entdeckte die Leiche am Donnerstagnachmittag, den 16. Februar 2023, in Höhe des Grundstückes Gartenstraße 72 am dortigen Bootsliegeplatz treibend auf dem Fluss Dahme. Der Leichnam des Mannes wurde anschließend durch die Feuerwehr und die Wasserschutzpolizei geborgen. „Aufgrund des Zustands der Leiche kann davon ausgegangen werden, dass der Körper nicht länger als 24 bis 48 Stunden im Wasser lag“, erklärte Polizeisprecherin Patrica Brämer. Auf Nachfrage hieß es, Gerichtsmediziner hätten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Der Tote hat Narben am Hinterkopf

Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Identität des Mannes bisher nicht geklärt werden. Er wird wie folgt beschrieben: Der Tote ist 1,82 Meter und wiegt 93 Kilogramm. Er habe laut Polizei eine schlanke Figur mit Bauchansatz, eine blau-grüne Augenfarbe und sehr schlechte Zähne. Besondere Merkmale sind kleine ältere Narben am Hinterkopf sowie eine Narbe unterhalb des Nabels.

Am Tag seines Todes trug er schwarze Sweatshirt-Jacke mit Kapuze, einen schwarzen Fleece-Pullover sowie ein graues T-Shirt, blaue Jeans mit schwarzem Gürtel und blaue Boxershorts.

Die Vermisstenstelle fragt:

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Wer vermisst einen Mann, der mit dem Toten in Verbindung gebracht werden kann?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer 0304664912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei Berlin.