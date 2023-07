Wasserrohr geplatzt: Stralauer Allee unterspült

Ein Wasserrohr unter der Stralauer Allee in Berlin-Friedrichshain ist am frühen Montagmorgen geplatzt. Autofahrer müssen sich an der großen Durchgangsstraße ...

Berlin -Ein Wasserrohr unter der Stralauer Allee in Berlin-Friedrichshain ist am frühen Montagmorgen geplatzt. Autofahrer müssen sich an der großen Durchgangsstraße auf Staus, Verzögerungen und Umfahrungen einstellen. Die Allee entlang der Spree zwischen der Oberbaumbrücke und der Elsenbrücke wurde von dem Wasser auf einer größeren Fläche unterspült, wie ein Sprecher der Wasserbetriebe sagte. Vorsorglich wurde die Stralauer Allee in dem Bereich des Schadens vorerst in beide Richtungen gesperrt. Wie lange die Reparatur dauert, war zunächst unklar.

Der Schaden entstand gegen 5.30 Uhr nahe der Naglerstraße. Die Straße wurde auf einer Fläche von mehreren hundert Quadratmetern unterspült und stand zunächst unter Wasser, wie der Sprecher sagte. Das Wasserrohr hat dort einen Innendurchmesser von mehr als 30 Zentimetern. Es wurde von den Wasserbetrieben abgesperrt. Auf einer Länge von 25 Metern soll das Rohr nun erneuert werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz und sicherte eine Laterne, die wackelig geworden war.