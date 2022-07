Berlin - In Berlin-Tempelhof ist es am Platz der Luftbrücke zu einer Wasserhavarie gekommen. Wegen eines Wasserrohrbruchs müssen unter anderem die Buslinien M43 und 248 umgeleitet werden, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) am Montagmorgen mitteilte. Zudem sei der nördliche Abschnitt des Platzes komplett gesperrt.