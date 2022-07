Las Vegas - Latina-Star Jennifer Lopez (52) und Hollywood-Schauspieler Ben Affleck (49) haben in der Casinostadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada geheiratet. „We Did It“ (Wir haben es getan), gab Lopez in einem Rundschreiben bekannt.

In einer kleinen Hochzeitskapelle hätten sie sich kurz nach Mitternacht das Ja-Wort gegeben. Auf Fotos und in kurzen Videos sind Braut und Bräutigam in Weiß gekleidet. Lopez postete einen Link zu ihrem „On the JLo“-Newsletter in ihren sozialen Medien. Ihre Mitteilung unterzeichnete sie mit dem Namen Jennifer Lynn Affleck.

Affleck hatte Lopez im April einen Heiratsantrag gemacht. Zuvor waren sie schon einmal von 2002 bis 2004 miteinander verlobt gewesen, doch dann war die erste „Bennifer“-Beziehung geplatzt.

Lopez war schon dreimal verheiratet, zuletzt von 2004 bis 2014 mit dem Sänger Marc Anthony, mit dem sie zwei Kinder hat. Affleck war zwischen 2005 und 2018 mit seiner Schauspiel-Kollegin Jennifer Garner verheiratet, das Paar hat drei Kinder.