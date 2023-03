Wechselhaft mit vereinzeltem Regen in Berlin und Brandenburg Wechselhaftes Wetter und vereinzelter Regen erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, wechs... dpa

Berlin/Potsdam -Wechselhaftes Wetter und vereinzelter Regen erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, wechseln sich Sonne und Wolken zu Beginn des Tages immer wieder ab. Am Nachmittag treten lokale Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer auf. Vereinzelt kann es zu Gewittern kommen - bei Höchstwerten zwischen sechs und acht Grad. In der Nacht zeigen sich nur ein paar Wolken am Himmel, dabei bleibt es regenfrei. Örtlich tritt Glätte auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen minus einem und minus drei Grad ab.