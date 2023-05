Wechselhafter Tag in Berlin und Brandenburg erwartet

Eine wechselhafte Wetterlage erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, startet der Tag zunä...

Berlin/Potsdam -Eine wechselhafte Wetterlage erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, startet der Tag zunächst stark bewölkt, stellenweise treten ein paar Regentropfen auf. Zum Nachmittag ziehen die Wolken etwas ab - bei Temperaturen um 17 Grad. Nachts sind nur wenige Wolkenfelder am Himmel zu sehen, ansonsten bleibt es klar. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 4 und 8 Grad.

Am Donnerstag wird es wechselnd bewölkt, am Abend blickt die Sonne durch. Dabei bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es überwiegend klar und regenfrei. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 5 und 8 Grad ab.

Der Freitag bleibt bedeckt, zeitweise kommt es zu heiteren Abschnitten. Regen wird nicht erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 Grad im Norden und 21 Grad im Süden. In der Nacht wird es laut DWD weiterhin trocken und klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad.