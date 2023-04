Wechselhaftes Osterwochenende in Berlin und Brandenburg Wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Osterwochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, verdichten sich ... dpa

ARCHIV - Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. lbild Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbo

Berlin/Potsdam -Wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Osterwochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, verdichten sich die Wolken am Karfreitag im Laufe des Tages und es tritt gebietsweise Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad. Nachts halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel bei Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad.