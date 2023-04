Wechselhaftes und regnerisches Wetter nach Ostern erwartet Nach vielerorts frühlingshaften Temeperaturen zu Ostern wird es wieder ungemütlicher. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt. dpa

Offenbach -Nach den Ostertagen mit vielerorts angenehmem Wetter soll es in Deutschland in den kommenden Tagen wechselhaft und regnerisch werden. In der Nacht auf Dienstag zieht Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Ostermontag mitteilte.